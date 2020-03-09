Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Барнс 40
Варди 63
Варди 79
Барнс 85
4:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
9 марта 2020, 23:00 МСК
9.03.2020, 23:00 МСК
понедельник
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
26
Прат
Деннис Прат
76
23
Перейра
Рикарду Перейра
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
59
25
Ндиди
Онини Ндиди
83
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
19
Барнс
Харви Барнс
40'
85'
40', 85'
90
2
Джастин
Джеймс Джастин
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
28
Фукс
Кристиан Фукс
5
Морган
Уэс Морган
24
Менди
Нампалис Менди
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
9
Варди
Джейми Варди
79'
63'
17
Перес
Айосе Перес
Астон Вилла
мин
29
Рейна
Пепе Рейна
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
63
8
Хурихейн
Конор Хурихейн
67
40
Грилиш
Джек Грилиш
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
26
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
20
Саматта
Мбвана Саматта
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
Запасные
1
Нюланд
Эрьян Нюланд
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
26
Конса
Эзри Конса
17
Дэвис
Кейнан Дэвис
27
Трезеге
Трезеге
22
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази