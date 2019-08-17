Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Кения
Ирландия
США
Белоруссия
Косово
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Леганес
Леганес
0:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Авила 75
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
17 авг. 2019, 22:00 МСК
17.08.2019, 22:00 МСК
суббота
Хавьер Альберола Рохас
Хавьер Альберола Рохас
Главный Судья
Составы
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
16
Росалес
Роберто Росалес
77
21
Перес
Рубен Перес
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
77
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
17
Эрасо
Хави Эрасо
67
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
15
Тарин
Родриго Тарин
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
2
Наварро
Марк Наварро
8
Ресио
Ресио
9
Мерино
Сабин Мерино
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
Осасуна
мин
6
Ойер
Ойер
90
13
Рубен
Рубен
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
70
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
9
Авила
Луис Авила
75'
75'
83
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
27
Монкайола
Хон Монкайола
90
Запасные
1
Эррера
Серхио Эррера
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
8
Мерида
Фран Мерида
28
Переа
Луис Переа
11
Брэндон
Брэндон
7
Кардона
Марк Кардона
18
Вильяр
Хуан Вильяр