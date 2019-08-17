Матч завершен
Леганес
Леганес
0:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Авила 75
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
17 авг. 2019, 22:00 МСК
17.08.2019, 22:00 МСК
суббота
Хавьер Альберола Рохас
Хавьер Альберола Рохас
Главный Судья
Составы
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
16
Росалес
Роберто Росалес
77
21
Перес
Рубен Перес
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
77
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
17
Эрасо
Хави Эрасо
67
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
15
Тарин
Родриго Тарин
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
2
Наварро
Марк Наварро
8
Ресио
Ресио
9
Мерино
Сабин Мерино
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
Осасуна
мин
6
Ойер
Ойер
90
13
Рубен
Рубен
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
70
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
9
Авила
Луис Авила
75'
75'
83
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
27
Монкайола
Хон Монкайола
90
Запасные
1
Эррера
Серхио Эррера
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
8
Мерида
Фран Мерида
28
Переа
Луис Переа
11
Брэндон
Брэндон
7
Кардона
Марк Кардона
18
Вильяр
Хуан Вильяр