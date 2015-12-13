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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Виллиан Жозе 90
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
13 дек. 2015, 0:05 МСК
13.12.2015, 0:05 МСК
воскресенье
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
22
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
2
Симон
Давид Симон
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
90
11
Момо
Момо
71
20
Виера
Хонатан Виера
90
4
Гомес
Висенте Гомес
90
14
Эрнан
Эрнан
90
15
Меса
Роке Меса
86
10
Араухо
Серхио Араухо
90
24
Тана
Тана
82
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
3
Алькарас
Антолин Алькарас
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
19
Кулио
Хуан Кулио
7
Алеман
Наусет Алеман
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
90'
Бетис
мин
13
Адан
Антонио Адан
90
17
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
6
Фигерас
Жорди Фигерас
90
12
Пиччини
Кристиано Пиччини
90
11
Варгас
Хуан Варгас
90
7
Хоакин
Хоакин
78
14
Торрес
Хавьер Торрес
90
16
Сехудо
Альваро Сехудо
90
24
Кастро
Рубен Кастро
90
19
Молина
Хорхе Молина
83
25
Петрос
Петрос
90
Запасные
1
Хименес
Даниэль Хименес
33
Варела
Франсиско Варела
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
23
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
22
Портильо
Франциско Портильо
21
Вадильо
Альваро Вадильо
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел