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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лацио
Рим
Силва 66
1:2
Матч завершен
Милан
Милан
Силва 22
Пато 35
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
8 нояб. 2009, 17:00 МСК
8.11.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
72
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Маури
Стефано Маури
46
0
Баронио
Роберто Баронио
63
0
Матузалем
Матузалем
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
90
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Крибари
Санчес Крибари
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Элизеу
Элизеу
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Силва
Тиаго Силва
22'
66'
22'
66'
90
0
Оддо
Массимо Оддо
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
87
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
82
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Пато
Пато
35'
35'
90
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
74
Запасные
0
Рома
Флавио Рома
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Абате
Иньяцио Абате
0
Антонини
Лука Антонини
0
Фламини
Матье Фламини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар