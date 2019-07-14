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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Соболев 51
Соболев 58
2:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
14 июля 2019, 16:30 МСК
14.07.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
66
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
28
Антон
Пол Антон
71
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
7
Соболев
Александр Соболев
51'
58'
51'
58'
84
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
33
Конюхов
Евгений Конюхов
44
Чичерин
Никита Чичерин
10
Терехов
Сергей Терехов
15
Зотов
Георгий Зотов
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
18
Рохель
Агустин Рохель
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
52
Смирнов
Данила Смирнов
69
Голенков
Егор Голенков
9
Радонич
Деян Радонич
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
61
9
Чалов
Федор Чалов
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
8
Влашич
Никола Влашич
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
89
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
79
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
22
Кырнац
Георгий Кырнац
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
3
Чернов
Никита Чернов
78
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
20
Кучаев
Константин Кучаев
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
29
Бийол
Яка Бийол
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
19
Нисимура
Такума Нисимура
18
Н'Диайе
Лассана Н'Диайе