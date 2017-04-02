Матч завершен
ЦСКА
Москва
Головин 16
Натхо 48
2:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Паскуато 72
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
2 апр. 2017, 16:30 МСК
2.04.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
36
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
48'
48'
90
17
Головин
Александр Головин
16'
16'
85
11
Ионов
Алексей Ионов
90
20
Витиньо
Витиньо
63
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
42
Щенников
Георгий Щенников
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
27
Оланаре
Аарон Оланаре
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
6
Надсон
Надсон
46
40
Божин
Сергей Божин
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
16
Громов
Артем Громов
74
11
Глеб
Александр Глеб
64
21
Зинков
Вячеслав Зинков
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
88
Шильников
Виталий Шильников
13
Конюхов
Евгений Конюхов
19
Бато
Шелдон Бато
2
Башкиров
Евгений Башкиров
9
Чочиев
Алан Чочиев
22
Цвейба
Сандро Цвейба
17
Зуев
Александр Зуев
9
Садик
Берат Садик
29
Бруно
Джанни Бруно
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
72'
98
Визнович
Илья Визнович