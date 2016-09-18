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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Ятченко 44
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Головин 8
Игнашевич 77
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
18 сент. 2016, 17:15 МСК
18.09.2016, 17:15 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
44'
44'
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
6
Надсон
Надсон
83
19
Бато
Шелдон Бато
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
14
Молло
Йоан Молло
90
7
Чочиев
Алан Чочиев
76
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
79
23
Мбакогу
Джерри Мбакогу
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
45
Концедалов
Алексей Концедалов
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
40
Божин
Сергей Божин
77
Ткачев
Сергей Ткачев
21
Зинков
Вячеслав Зинков
8
Корниленко
Сергей Корниленко
98
Визнович
Илья Визнович
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
77'
77'
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
17
Головин
Александр Головин
8'
8'
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
11
Ионов
Алексей Ионов
61
9
Траоре
Ласина Траоре
60
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
23
Страндберг
Карлос Страндберг