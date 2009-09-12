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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Нецид 57
Гильерме 59
Гильерме 81
3:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
12 сент. 2009, 15:15 МСК
12.09.2009, 15:15 МСК
суббота
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
46
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Одиа
Чиди Одиа
46
0
Нецид
Томаш Нецид
57'
57'
76
Запасные
0
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Щенников
Георгий Щенников
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Пилиев
Ника Пилиев
0
Маазу
Мусса Маазу
0
Гильерме
Гильерме
59', 81'
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Бобер
Антон Бобер
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
61
0
Адамов
Роман Адамов
82
0
Коллер
Ян Коллер
67
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Шишкин
Роман Шишкин
0
Шустиков
Сергей Шустиков
0
Кулик
Владислав Кулик
0
Калачев
Тимофей Калачев
0
Песегов
Евгений Песегов
0
Савин
Евгений Савин