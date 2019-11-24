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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Влашич 74
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
24 нояб. 2019, 19:00 МСК
24.11.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
68
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
62
Карпов
Вадим Карпов
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
81
98
Обляков
Иван Обляков
90
8
Влашич
Никола Влашич
74'
74'
90
9
Чалов
Федор Чалов
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
58
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
49
Тороп
Владислав Тороп
20
Набабкин
Кирилл Набабкин
42
Щенников
Георгий Щенников
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
29
Бийол
Яка Бийол
19
Нисимура
Такума Нисимура
11
Сантос
Лукас Сантос
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
23
Зиньковский
Антон Зиньковский
81
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
9
Радонич
Деян Радонич
90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
78
7
Соболев
Александр Соболев
84
Запасные
44
Овсянников
Богдан Овсянников
33
Чичерин
Никита Чичерин
5
Лысцов
Виталий Лысцов
40
Кабутов
Дмитрий Кабутов
54
Терехов
Антон Терехов
77
Киселев
Геннадий Киселев
90
Смирнов
Данила Смирнов
52
Голенков
Егор Голенков