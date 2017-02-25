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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
ван Анхолт 34
1:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
25 февр. 2017, 18:00 МСК
25.02.2017, 18:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
11
Заха
Вилфрид Заха
88
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
34'
34'
87
28
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
7
Кабай
Йоан Кабай
63
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
6
Данн
Скотт Данн
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
25
Кайкай
Салли Кайкай
Мидлсбро
мин
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
26
Вальдес
Виктор Вальдес
90
2
Фабио
Фабио
90
4
Айяла
Даниэль Айяла
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
34
Форшоу
Адам Форшоу
61
21
Рамирес
Гастон Рамирес
90
14
де Рон
Мартен де Рон
90
10
Негредо
Альваро Негредо
45
18
Стуани
Кристиан Стуани
79
Запасные
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
22
Фрай
Даэл Фрай
7
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
27
Гедиура
Адлан Гедиура
29
Жестеде
Руди Жестеде
37
Траоре
Адама Траоре