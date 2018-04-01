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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Классон 33
1:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Данченко 90
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
1 апр. 2018, 19:00 МСК
1.04.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
13
Калинин
Игорь Калинин
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
33'
33'
90
77
Каборе
Шарль Каборе
53
17
Мамаев
Павел Мамаев
69
18
Шатов
Олег Шатов
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
10
Смолов
Федор Смолов
85
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
52
Латышонок
Евгений Латышонок
30
Шишкин
Роман Шишкин
55
Янбаев
Ренат Янбаев
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
8
Газинский
Юрий Газинский
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
7
Вандерсон
Вандерсон
Анжи
мин
47
Лория
Георгий Лория
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
78
Бакаев
Михаил Бакаев
83
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
94
Данченко
Олег Данченко
90'
90'
90
7
Хамдамов
Достон Хамдамов
69
88
Маркелов
Иван Маркелов
57
9
Будковский
Филипп Будковский
90
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
1
Сугробов
Владимир Сугробов
14
Армаш
Игорь Армаш
5
Мусалов
Магомед Мусалов
77
Жилов
Ислам Жилов
17
Чансельор
Джон Чансельор
8
Хубулов
Арсен Хубулов
4
Чайковский
Игорь Чайковский
13
Глебов
Данил Глебов
49
Прудников
Александр Прудников
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
Калмыков
Амур Калмыков