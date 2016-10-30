Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
30 окт. 2016, 19:30 МСК
30.10.2016, 19:30 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
25
Менса
Джонатан Менса
90
26
Шандао
Шандао
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
14
Бериша
Бернард Бериша
60
20
Маевский
Иван Маевский
49
10
Иличевич
Иво Иличевич
90
28
Будковский
Филипп Будковский
82
Запасные
1
Юрченко
Давид Юрченко
16
Шафинский
Юрий Шафинский
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
4
Лазич
Дарко Лазич
21
Ямбере
Седрик Ямбере
99
Обертан
Габриэль Обертан
8
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
20
Мутари
Амаду Мутари
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
15
Щербак
Дмитрий Щербак
94
Боли
Янник Боли
70
Магомедов
Рашид Магомедов
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
98
Петров
Сергей Петров
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
77
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
89
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
65
2
Измайлов
Марат Измайлов
90
Запасные
39
Сафонов
Матвей Сафонов
88
Синицын
Андрей Синицын
17
Калешин
Виталий Калешин
4
Мартынович
Александр Мартынович
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
33
Перейра
Маурисио Перейра
38
Куасси
Эбуэ Куасси
14
Вандерсон
Вандерсон