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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
1 мая 2017, 18:00 МСК
1.05.2017, 18:00 МСК
понедельник
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
16
Классон
Виктор Классон
46
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
70
90
Смолов
Федор Смолов
90
14
Вандерсон
Вандерсон
58
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
0
Абаев
Илья Абаев
17
Калешин
Виталий Калешин
3
Налдо
Налдо
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
47
Жигулев
Илья Жигулев
33
Перейра
Маурисио Перейра
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
0
Жиров
Александр Жиров
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
77
Гулиев
Аяз Гулиев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
10
Кацаев
Адлан Кацаев
90
99
Прудников
Александр Прудников
63
28
Будковский
Филипп Будковский
11
Запасные
85
Фильцов
Александр Фильцов
7
Агаларов
Камиль Агаларов
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
13
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
0
Лях
Андрей Лях
0
Батов
Максим Батов
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
0
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
0
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
19
Долгов
Павел Долгов