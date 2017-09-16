Матч завершен
Анжи
Махачкала
Полуяхтов 77
1:5
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 40
Классон 55
Вандерсон 67
Вандерсон 71
Окриашвили 79
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
16 сент. 2017, 19:00 МСК
16.09.2017, 19:00 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
98
Будаков
Александр Будаков
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
77'
77'
90
14
Армаш
Игорь Армаш
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
74
94
Данченко
Олег Данченко
90
8
Хубулов
Арсен Хубулов
60
49
Прудников
Александр Прудников
90
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
9
Базелюк
Константин Базелюк
30
Запасные
47
Лория
Георгий Лория
26
Шлеев
Юрий Шлеев
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
45
Фибел
Томас Фибел
7
Кацаев
Адлан Кацаев
78
Бакаев
Михаил Бакаев
4
Чайковский
Игорь Чайковский
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
77
Гулиев
Аяз Гулиев
25
Паном
Гаточ Паном
10
Липартия
Джаба Липартия
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
30
Шишкин
Роман Шишкин
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
55'
55'
64
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
82
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
74
10
Смолов
Федор Смолов
40'
40'
90
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
39
Сафонов
Матвей Сафонов
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
55
Янбаев
Ренат Янбаев
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
17
Мамаев
Павел Мамаев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
79'
15
Жигулев
Илья Жигулев
7
Вандерсон
Вандерсон
67', 71'
9
Иван
Андрей Иван