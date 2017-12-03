Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 52
Мамаев 68
Жоаозиньо 90
3:2
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Швец 29
Исмаэл 36
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
3 дек. 2017, 16:30 МСК
3.12.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
83
8
Газинский
Юрий Газинский
90
17
Мамаев
Павел Мамаев
68'
68'
76
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
10
Смолов
Федор Смолов
52'
52'
89
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
66
Адамов
Денис Адамов
30
Шишкин
Роман Шишкин
55
Янбаев
Ренат Янбаев
4
Мартынович
Александр Мартынович
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90'
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
15
Жигулев
Илья Жигулев
27
Ристич
Михайло Ристич
7
Вандерсон
Вандерсон
9
Иван
Андрей Иван
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
21
Роши
Одисе Роши
90
23
Швец
Антон Швец
29'
29'
90
95
Митришев
Магомед Митришев
83
8
Лео
Лео
62
11
Исмаэл
Исмаэл
36'
36'
90
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
24
Гиголаев
Роланд Гиголаев
19
Иванов
Олег Иванов
10
Кадыров
Халид Кадыров
70
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
9
Садаев
Заур Садаев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
18
Балай
Беким Балай