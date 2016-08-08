Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 33
Ари 54
Смолов 77
Вандерсон 88
4:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
8 авг. 2016, 19:30 МСК
8.08.2016, 19:30 МСК
понедельник
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
98
Петров
Сергей Петров
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
78
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
69
90
Смолов
Федор Смолов
33'
77'
33', 77'
90
9
Ари
Ари
54'
54'
81
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
66
Адамов
Денис Адамов
4
Мартынович
Александр Мартынович
3
Страндберг
Стефан Страндберг
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
38
Куасси
Эбуэ Куасси
14
Вандерсон
Вандерсон
88'
78
Воробьев
Дмитрий Воробьев
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
20
Торже
Габриэль Торже
58
10
Грозав
Георге Теодор Грозав
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
90
18
Балай
Беким Балай
58
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
29
Уилкшир
Люк Уилкшир
4
Анхель
Вилькер Анхель
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
8
Кен
Педро Кен
95
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг