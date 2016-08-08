Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 33
Ари 54
Смолов 77
Вандерсон 88
4:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
8 авг. 2016, 19:30 МСК
8.08.2016, 19:30 МСК
понедельник
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
98
Петров
Сергей Петров
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
78
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
69
90
Смолов
Федор Смолов
33'
77'
33', 77'
90
9
Ари
Ари
54'
54'
81
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
66
Адамов
Денис Адамов
4
Мартынович
Александр Мартынович
3
Страндберг
Стефан Страндберг
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
38
Куасси
Эбуэ Куасси
14
Вандерсон
Вандерсон
88'
78
Воробьев
Дмитрий Воробьев
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
20
Торже
Габриэль Торже
58
10
Грозав
Георге Теодор Грозав
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
90
18
Балай
Беким Балай
58
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
29
Уилкшир
Люк Уилкшир
4
Анхель
Вилькер Анхель
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
8
Кен
Педро Кен
95
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг