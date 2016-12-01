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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Пирис 25
Грозав 33
2:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Анхель 72
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
1 дек. 2016, 18:00 МСК
1.12.2016, 18:00 МСК
четверг
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
72'
72'
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
76
6
Адилсон
Адилсон
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
33'
33'
81
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
25'
25'
90
18
Балай
Беким Балай
89
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
2
Родолфо
Родолфо
5
Плиев
Заурбек Плиев
7
Кадыров
Халид Кадыров
95
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
85
77
Каборе
Шарль Каборе
90
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
90
0
Ахмедов
Одил Ахмедов
31
38
Куасси
Эбуэ Куасси
90
2
Измайлов
Марат Измайлов
46
90
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
66
Адамов
Денис Адамов
4
Мартынович
Александр Мартынович
0
Енджейчик
Артур Енджейчик
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
14
Вандерсон
Вандерсон