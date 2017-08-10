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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Исмаэл 73
Швец 90
2:3
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Мартынович 53
Классон 76
Игнатьев 90
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
10 авг. 2017, 20:00 МСК
10.08.2017, 20:00 МСК
четверг
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
2
Родолфо
Родолфо
65
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
70
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
23
Швец
Антон Швец
90'
90'
90
95
Митришев
Магомед Митришев
63
8
Лео
Лео
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
5
Плиев
Заурбек Плиев
7
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
53
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Бериша
Бернард Бериша
14
Раванелли
Раванелли
11
Исмаэл
Исмаэл
73'
9
Садаев
Заур Садаев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
18
Балай
Беким Балай
Краснодар
мин
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
88
Синицын
Андрей Синицын
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
53'
53'
90
98
Петров
Сергей Петров
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
28
17
Мамаев
Павел Мамаев
68
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
90'
90'
90
7
Вандерсон
Вандерсон
76
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
39
Сафонов
Матвей Сафонов
30
Шишкин
Роман Шишкин
55
Янбаев
Ренат Янбаев
5
Жиров
Александр Жиров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Жигулев
Илья Жигулев
16
Классон
Виктор Классон
76'
27
Ристич
Михайло Ристич
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов