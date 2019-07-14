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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Бериша 28
1:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
14 июля 2019, 21:30 МСК
14.07.2019, 21:30 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
84
23
Швец
Антон Швец
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
46
77
Бериша
Бернард Бериша
28'
28'
90
11
Исмаэл
Исмаэл
87
20
Нижич
Зоран Нижич
90
59
Харин
Евгений Харин
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
5
Мусалов
Магомед Мусалов
10
Кадыров
Халид Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
21
Роши
Одисе Роши
22
Садулаев
Лечи Садулаев
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
9
Михаляк
Конрад Михаляк
18
Понсе
Андрес Понсе
Краснодар
мин
77
Камболов
Руслан Камболов
90
9
Ари
Ари
90
98
Петров
Сергей Петров
56
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
52
Вилена
Тонни Вилена
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
10
Вандерсон
Вандерсон
90
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
74
21
Намли
Юнес Намли
69
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
47
Уткин
Даниил Уткин
17
Игнатьев
Иван Игнатьев
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов