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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
0:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
20 февр. 2010, 22:45 МСК
20.02.2010, 22:45 МСК
суббота
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
35
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
81
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Милито
Диего Милито
72
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Лусио
Лусио
0
Марига
Макдональд Марига
0
Мотта
Тиаго Мотта
0
Крхин
Рене Крхин
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Пандев
Горан Пандев
Сампдория
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Губерти
Стефано Губерти
58
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
79
0
Семиоли
Франко Семиоли
84
0
Паццини
Джампаоло Паццини
90
0
Поцци
Никола Поцци
90
Запасные
0
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
0
Росси
Марко Росси
0
Падалино
Марко Падалино
0
Маннини
Даниеле Маннини
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Щепович
Стефан Щепович