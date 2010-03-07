Матч завершен
Интер
Милан
0:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 27 тур

Серия А,

27 тур

Италия
7 марта 2010, 22:45 МСК
7.03.2010, 22:45 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Пандев
Горан Пандев
57
0
Мунтари
Салли Мунтари
58
0
Станкович
Деян Станкович
76
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
0
Балотелли
Марио Балотелли
90
0
Милито
Диего Милито
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Марига
Макдональд Марига
0
Крхин
Рене Крхин
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Это'О
Самуэль Это'О
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Суасо
Давид Суасо
53
0
Росси
Марко Росси
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
62
0
Место
Джандоменико Место
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Томович
Ненад Томович
0
Юрич
Иван Юрич
0
Харджа
Хуссин Харджа
0
Янкович
Бошко Янкович
0
Палладино
Раффаэле Палладино
0
Паласио
Родриго Паласио