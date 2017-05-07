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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Пандев 70
1:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
7 мая 2017, 16:00 МСК
7.05.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
16
Бегетто
Андреа Бегетто
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
94
Катальди
Данило Катальди
90
22
Лазович
Дарко Лазович
74
11
Палладино
Раффаэле Палладино
89
9
Симеоне
Джованни Симеоне
19
Запасные
83
Рубиньо
Рубиньо
38
Зима
Лукаш Зима
28
Бривио
Давиде Бривио
24
Муньос
Эсекьель Муньос
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
15
Хильмарк
Оскар Хильмарк
10
Нтчам
Оливье Нтчам
32
Морозини
Леонардо Морозини
27
Пандев
Горан Пандев
70'
17
Таарабт
Адель Таарабт
98
Асенсио
Рауль Асенсио
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
2
Андреолли
Марко Андреолли
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
83
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
17
Медель
Гари Медель
90
23
Эдер
Эдер
72
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
9
Икарди
Мауро Икарди
72
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
94
Яо
Элож Яо
19
Банега
Эвер Банега
6
Мариу
Жоау Мариу
77
Брозович
Марсело Брозович
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти