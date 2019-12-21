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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Лукаку 31
Гальярдини 33
Эспозито 64
Лукаку 71
4:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
21 дек. 2019, 20:00 МСК
21.12.2019, 20:00 МСК
суббота
Составы
Интер
мин
20
Валеро
Борха Валеро
90
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
31'
71'
31', 71'
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
33'
33'
90
8
Весино
Матиас Весино
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
95
Бастони
Алессандро Бастони
90
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито
64'
64'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
2
Годин
Диего Годин
13
Раноккия
Андреа Раноккия
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
21
Димарко
Федерико Димарко
19
Лазаро
Валентино Лазаро
12
Сенси
Стефано Сенси
16
Политано
Маттео Политано
Дженоа
мин
4
Кришито
Доменико Кришито
90
21
Радованович
Иван Радованович
90
9
Санабрия
Антонио Санабрия
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
97
Раду
Ионуц Раду
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
29
Кассата
Франческо Кассата
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
28
Агудело
Кевин Агудело
90
15
Ягелло
Филип Ягелло
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
20
Шоне
Лассе Шоне
27
Стураро
Стефано Стураро
33
Паяч
Марко Паяч
30
Фавилли
Андреа Фавилли