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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Интер
Милан
Брозович 38
Брозович 69
2:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
11 дек. 2016, 22:45 МСК
11.12.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
6
Мариу
Жоау Мариу
88
77
Брозович
Марсело Брозович
38'
69'
38', 69'
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
23
Эдер
Эдер
45
8
Паласио
Родриго Паласио
57
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
13
Раноккия
Андреа Раноккия
95
Мянго
Сенна Мянго
94
Яо
Элож Яо
5
Мело
Фелипе Мело
19
Банега
Эвер Банега
44
Перишич
Иван Перишич
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
10
Йоветич
Стеван Йоветич
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
85
44
Велозу
Мигель Велозу
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
30
Ригони
Лука Ригони
79
22
Лазович
Дарко Лазович
90
11
Окампос
Лукас Окампос
57
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
28
Бривио
Давиде Бривио
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
14
Бираски
Давиде Бираски
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
2
Эденилсон
Эденилсон
10
Нтчам
Оливье Нтчам
13
Гакпе
Серж Гакпе
27
Пандев
Горан Пандев