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Отбор ЧМ. Европа
Исландия VS Румыния
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Исландия - Румыния: 02 сентября 2021 смотреть онлайн
Исландия
-:-
Исландия - Румыния: 02 сентября 2021 смотреть онлайн
Румыния
Отбор ЧМ. Европа, 4 тур
Отбор ЧМ. Европа,
4 тур
2 сент. 2021, 21:45 МСК
2.09.2021, 21:45 МСК
четверг
Cтадион Лаугардалсвеллур
Лаугардалсвеллур
Рейкьявик
Составы
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Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Исландия
мин
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
14
Сампстед
Алфонс Сампстед
14
Арнасон
Кэри Арнасон
18
Магнуссон
Хердур Магнуссон
5
Ингасон
Сверрир Ингасон
17
Гуннарссон
Арон Гуннарссон
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
16
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
4
Пальссон
Виктор Пальссон
21
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
4
Пальссон
Виктор Пальссон
22
Бедварссон
Йон Бедварссон
Запасные
12
Кристинссон
Огмундур Кристинссон
-
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
3
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
-
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
-
19
Херманнссон
Хьортур Херманнссон
-
23
Скуласон
Ари Фрейр Скуласон
-
10
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
9
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
-
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
-
20
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон
-
11
Фридйонссон
Хольмберт Арон Фридйонссон
-
Румыния
мин
1
Ницэ
Флориан Ницэ
4
Попеску
Овидиу Попеску
11
Банку
Никусор Банку
23
Коман
Флоринел Коман
6
Кирикеш
Влад Кирикеш
15
Буркэ
Андрей Буркэ
7
Станчу
Николае Станчу
18
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
20
Ман
Деннис Ман
13
Кешеру
Клаудиу Кешеру
Запасные
12
Лазар
Давид Лазар
-
16
Раду
Ионуц Раду
-
22
Камора
Камора
-
3
Тошка
Алин Тошка
-
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
-
2
Могос
Василе Могос
-
17
Бикфалви
Эрик Бикфалви
-
10
Максим
Александру Максим
-
14
Хаджи
Янис Хаджи
-
8
Чикелдэу
Александру Чикелдэу
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-
21
Михаила
Валентин Михаила
-
Прошлые матчи
08.10.2020
08 окт. 2020
чт
21:45
Исландия
2 : 1
Румыния
08.10.2020
08 окт. 2020
чт
21:45
Исландия
2
Румыния
1
Новости
До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма
#Евро-2020
13 ноября 2020, 00:56
Низшая точка падения сборной России – тот самый автогол Ковтуна с Исландией. Но все кончилось хорошо
#Юрий Ковтун
14 октября 2020, 20:38
Англию спас полузащитник, который ковырнул газон перед пенальти. Итог: исландец пробил мимо
#Джеймс Уорд-Праус
05 сентября 2020, 23:25
Англию поддерживал один фанат – прилетел на самолете, отсидел пять дней карантина и смотрел игру, стоя за забором
1
#Англия
05 сентября 2020, 22:03
1
Пока самый странный трансфер зимы – капитан «Ростова» ушел, возможно, из-за алкоголя (или совсем нет?)
#Рагнар Сигурдссон
13 января 2020, 17:16
#
Новости матча
Шотландия стала последним финалистом Евро-2020
13 ноября 2020, 01:22
Тренер «Динамо» Бухарест перенес приступ во время матча. Он много курил и пил кофе, а фанаты требовали его уволить
22 июля 2019, 10:55
Три цифры о том, как хороши лидеры Франции
26 марта 2019, 08:34