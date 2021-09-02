Исландия - Румыния: 02 сентября 2021 смотреть онлайн

Исландия
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Исландия - Румыния: 02 сентября 2021 смотреть онлайн

Румыния
Отбор ЧМ. Европа, 4 тур

Отбор ЧМ. Европа,

4 тур
2 сент. 2021, 21:45 МСК
2.09.2021, 21:45 МСК
четверг
Cтадион Лаугардалсвеллур
Лаугардалсвеллур
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Предварительный состав

Исландия
мин
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
14
Сампстед
Алфонс Сампстед
14
Арнасон
Кэри Арнасон
18
Магнуссон
Хердур Магнуссон
5
Ингасон
Сверрир Ингасон
17
Гуннарссон
Арон Гуннарссон
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
16
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
4
Пальссон
Виктор Пальссон
21
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
4
Пальссон
Виктор Пальссон
22
Бедварссон
Йон Бедварссон
Запасные
12
Кристинссон
Огмундур Кристинссон
-
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
3
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
-
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
-
19
Херманнссон
Хьортур Херманнссон
-
23
Скуласон
Ари Фрейр Скуласон
-
10
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
9
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
-
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
-
20
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон
-
11
Фридйонссон
Хольмберт Арон Фридйонссон
-
Румыния
мин
1
Ницэ
Флориан Ницэ
4
Попеску
Овидиу Попеску
11
Банку
Никусор Банку
23
Коман
Флоринел Коман
6
Кирикеш
Влад Кирикеш
15
Буркэ
Андрей Буркэ
7
Станчу
Николае Станчу
18
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
20
Ман
Деннис Ман
13
Кешеру
Клаудиу Кешеру
Запасные
12
Лазар
Давид Лазар
-
16
Раду
Ионуц Раду
-
22
Камора
Камора
-
3
Тошка
Алин Тошка
-
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
-
2
Могос
Василе Могос
-
17
Бикфалви
Эрик Бикфалви
-
10
Максим
Александру Максим
-
14
Хаджи
Янис Хаджи
-
8
Чикелдэу
Александру Чикелдэу
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-
21
Михаила
Валентин Михаила
-

Прошлые матчи

08.10.2020 08 окт. 2020 чт 21:45
Исландия
2 : 1
Румыния
08.10.2020 08 окт. 2020 чт 21:45
Исландия
2
Румыния
1

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