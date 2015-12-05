Гранада - Атлетико: 05 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Гранада
Гранада
0:2

Гранада - Атлетико: 05 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
5 дек. 2015, 20:15 МСК
5.12.2015, 20:15 МСК
суббота
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
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Предварительный состав

Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
11
Лемар
Тома Лемар
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
8
Ньигес
Сауль Ньигес
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

13.02.2021 13 февр. 2021 сб 16:00
Гранада
1 : 2
Атлетико
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 16:00
Гранада
1
Атлетико
2
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 17:00
Атлетико
6 : 1
Гранада
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 17:00
Атлетико
6
Гранада
1
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 23:00
Атлетико
1 : 0
Гранада
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 23:00
Атлетико
1
Гранада
0
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:30
Гранада
1 : 1
Атлетико
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:30
Гранада
1
Атлетико
1
11.03.2017 11 марта 2017 сб 22:45
Гранада
0 : 1
Атлетико
11.03.2017 11 марта 2017 сб 22:45
Гранада
0
Атлетико
1
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
Атлетико
7 : 1
Гранада
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
Атлетико
7
Гранада
1
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:15
Атлетико
3 : 0
Гранада
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:15
Атлетико
3
Гранада
0
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 20:15
Гранада
0 : 2
Атлетико
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 20:15
Гранада
0
Атлетико
2
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Гранада
0 : 0
Атлетико
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Гранада
0
Атлетико
0
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 19:00
Атлетико
2 : 0
Гранада
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 19:00
Атлетико
2
Гранада
0
27.03.2014 27 марта 2014 чт -:-
Атлетико
1 : 0
Гранада
27.03.2014 27 марта 2014 чт -:-
Атлетико
1
Гранада
0
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 22:00
Гранада
1 : 2
Атлетико
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 22:00
Гранада
1
Атлетико
2
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:00
Атлетико
5 : 0
Гранада
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:00
Атлетико
5
Гранада
0
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 21:45
Гранада
0 : 1
Атлетико
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 21:45
Гранада
0
Атлетико
1
11.03.2012 11 марта 2012 вс 14:00
Атлетико
2 : 0
Гранада
11.03.2012 11 марта 2012 вс 14:00
Атлетико
2
Гранада
0
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 22:59
Гранада
0 : 0
Атлетико
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 22:59
Гранада
0
Атлетико
0

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