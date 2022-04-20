Атлетико - Гранада: 20 апреля 2022 смотреть онлайн

Атлетико
Мадрид
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Атлетико - Гранада: 20 апреля 2022 смотреть онлайн

Гранада
Гранада
Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
20 апр. 2022, -:- МСК
20.04.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

13.02.2021 13 февр. 2021 сб 16:00
Гранада
1 : 2
Атлетико
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 16:00
Гранада
1
Атлетико
2
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 17:00
Атлетико
6 : 1
Гранада
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 17:00
Атлетико
6
Гранада
1
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 23:00
Атлетико
1 : 0
Гранада
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 23:00
Атлетико
1
Гранада
0
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:30
Гранада
1 : 1
Атлетико
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:30
Гранада
1
Атлетико
1
11.03.2017 11 марта 2017 сб 22:45
Гранада
0 : 1
Атлетико
11.03.2017 11 марта 2017 сб 22:45
Гранада
0
Атлетико
1
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
Атлетико
7 : 1
Гранада
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
Атлетико
7
Гранада
1
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:15
Атлетико
3 : 0
Гранада
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:15
Атлетико
3
Гранада
0
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 20:15
Гранада
0 : 2
Атлетико
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 20:15
Гранада
0
Атлетико
2
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Гранада
0 : 0
Атлетико
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Гранада
0
Атлетико
0
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 19:00
Атлетико
2 : 0
Гранада
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 19:00
Атлетико
2
Гранада
0
27.03.2014 27 марта 2014 чт -:-
Атлетико
1 : 0
Гранада
27.03.2014 27 марта 2014 чт -:-
Атлетико
1
Гранада
0
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 22:00
Гранада
1 : 2
Атлетико
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 22:00
Гранада
1
Атлетико
2
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:00
Атлетико
5 : 0
Гранада
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:00
Атлетико
5
Гранада
0
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 21:45
Гранада
0 : 1
Атлетико
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 21:45
Гранада
0
Атлетико
1
11.03.2012 11 марта 2012 вс 14:00
Атлетико
2 : 0
Гранада
11.03.2012 11 марта 2012 вс 14:00
Атлетико
2
Гранада
0
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 22:59
Гранада
0 : 0
Атлетико
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 22:59
Гранада
0
Атлетико
0

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