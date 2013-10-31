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Гранада VS Атлетико
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Гранада - Атлетико: 31 октября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Гранада
Гранада
1:2
Гранада - Атлетико: 31 октября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
31 окт. 2013, 22:00 МСК
31.10.2013, 22:00 МСК
четверг
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
11
Лемар
Тома Лемар
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
8
Ньигес
Сауль Ньигес
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
16:00
Гранада
1 : 2
Атлетико
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
16:00
Гранада
1
Атлетико
2
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
17:00
Атлетико
6 : 1
Гранада
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
17:00
Атлетико
6
Гранада
1
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
23:00
Атлетико
1 : 0
Гранада
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
23:00
Атлетико
1
Гранада
0
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
Гранада
1 : 1
Атлетико
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
Гранада
1
Атлетико
1
11.03.2017
11 марта 2017
сб
22:45
Гранада
0 : 1
Атлетико
11.03.2017
11 марта 2017
сб
22:45
Гранада
0
Атлетико
1
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Атлетико
7 : 1
Гранада
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Атлетико
7
Гранада
1
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:15
Атлетико
3 : 0
Гранада
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:15
Атлетико
3
Гранада
0
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
20:15
Гранада
0 : 2
Атлетико
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
20:15
Гранада
0
Атлетико
2
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Гранада
0 : 0
Атлетико
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Гранада
0
Атлетико
0
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
19:00
Атлетико
2 : 0
Гранада
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
19:00
Атлетико
2
Гранада
0
27.03.2014
27 марта 2014
чт
-:-
Атлетико
1 : 0
Гранада
27.03.2014
27 марта 2014
чт
-:-
Атлетико
1
Гранада
0
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
22:00
Гранада
1 : 2
Атлетико
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
22:00
Гранада
1
Атлетико
2
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:00
Атлетико
5 : 0
Гранада
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:00
Атлетико
5
Гранада
0
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
21:45
Гранада
0 : 1
Атлетико
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
21:45
Гранада
0
Атлетико
1
11.03.2012
11 марта 2012
вс
14:00
Атлетико
2 : 0
Гранада
11.03.2012
11 марта 2012
вс
14:00
Атлетико
2
Гранада
0
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
22:59
Гранада
0 : 0
Атлетико
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
22:59
Гранада
0
Атлетико
0
Новости
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание
#Челси
18 марта, 01:50
💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»
1
#Оливье Жиру
24 февраля, 01:10
1
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
#
Новости матча
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Суарес не забил в 25-м выездном матче Лиги чемпионов подряд. Последний гостевой гол был в 2015 году
18 марта, 00:38
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14
Симеоне – рекордсмен «Атлетико» по количеству побед
10 марта, 23:15
«Атлетико» впервые проиграл домашний матч в плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне
24 февраля, 01:28
«Атлетико» проиграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
24 февраля, 00:54
Прогноз на матч «Атлетико» – «Челси»
23 февраля, 11:18