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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Герта
Берлин
0:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 28
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
23 нояб. 2013, 17:30 МСК
23.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
82
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
75
0
Рамос
Адриан Рамос
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
46
Запасные
0
Герсбек
Мариус Герсбек
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
0
Ндженг
Марсель Ндженг
0
Мухтар
Хани Мухтар
0
Вагнер
Сандро Вагнер
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Джан
Эмре Джан
90
0
Сэм
Сидней Сэм
4
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
28'
28'
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
72
Запасные
0
Ломб
Никлас Ломб
0
Спахич
Эмир Спахич
0
Стафилидис
Константинос Стафилидис
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Кор
Доминик Кор
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Крузе
Робби Крузе