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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 1
Брандт 24
2:1
Матч завершен
Герта
Берлин
Вагнер 38
Бундеслига, 30 тур
Бундеслига,
30 тур
Германия
13 апр. 2014, 16:30 МСК
13.04.2014, 16:30 МСК
воскресенье
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
71
8
Бендер
Ларс Бендер
90
10
Джан
Эмре Джан
90
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
1'
1'
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
24'
24'
89
Запасные
22
Йеллделл
Давид Йеллделл
14
Хильберт
Роберто Хильберт
6
Рольфес
Симон Рольфес
15
Озтюнали
Левин Озтюнали
24
Рю Сын-Ву
Рю Сын-Ву
0
Дердийок
Эрен Дердийок
Герта
мин
1
Крафт
Томас Крафт
90
3
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
57
7
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
23
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
2
Пекарик
Петер Пекарик
90
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
25
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
71
17
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
10
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
46
11
Аллагуи
Сами Аллагуи
90
33
Вагнер
Сандро Вагнер
38'
38'
90
Запасные
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
6
Янкер
Кристоф Янкер
18
Нимайер
Петер Нимайер
12
Ронни
Ронни
8
Ндженг
Марсель Ндженг
9
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
26
Шульц
Нико Шульц