Матч завершен
Байер
Леверкузен
0:1
Матч завершен
Герта
Берлин
Рекик 64
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
18 дек. 2019, 20:30 МСК
18.12.2019, 20:30 МСК
среда
Составы
Байер
мин
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
4
Та
Джонатан Та
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
11
Амири
Надим Амири
90
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
90
13
Аларио
Лукас Аларио
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
19
Диаби
Мусса Диаби
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
18
Венделл
Венделл
3
Рецос
Панайотис Рецос
10
Демирбай
Керем Демирбай
7
Паулиньо
Паулиньо
Герта
мин
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
4
Рекик
Карим Рекик
64'
64'
90
27
Зелке
Дави Зелке
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
90
Запасные
5
Штарк
Никлас Штарк
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
25
Торунарига
Джордан Торунарига
23
Майер
Арне Майер
8
Калу
Саломон Калу
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
30
Вольф
Мариус Вольф
14
Кепке
Паскаль Кепке