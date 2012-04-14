Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Косово
Белоруссия
Кения
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Шюррле 44
Кисслинг 51
Кисслинг 84
3:3
Матч завершен
Герта
Берлин
Ласогга 63
Торун 71
Торун 77
Бундеслига, 31 тур
Бундеслига,
31 тур
Германия
14 апр. 2012, 16:30 МСК
14.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
44'
44'
61
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
81
0
Ортега
Микаэль Ортега
84
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
51'
84'
51', 84'
90
Запасные
0
Адлер
Рене Адлер
0
Чорлука
Ведран Чорлука
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Кор
Доминик Кор
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Беллараби
Карим Беллараби
0
Йесил
Самед Йесил
Герта
мин
0
Пердедай
Фанол Пердедай
54
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
90
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
54
0
Нимайер
Петер Нимайер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Рамос
Адриан Рамос
81
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Моралес
Альфредо Моралес
0
Эберт
Патрик Эберт
0
Ронни
Ронни
0
Торун
Тунай Торун
71', 77'
0
Шульц
Нико Шульц
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
63'