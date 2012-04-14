Матч завершен
Байер
Леверкузен
Шюррле 44
Кисслинг 51
Кисслинг 84
3:3
Матч завершен
Герта
Берлин
Ласогга 63
Торун 71
Торун 77
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
14 апр. 2012, 16:30 МСК
14.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
44'
44'
61
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
81
0
Ортега
Микаэль Ортега
84
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
51'
84'
51', 84'
90
Запасные
0
Адлер
Рене Адлер
0
Чорлука
Ведран Чорлука
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Кор
Доминик Кор
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Беллараби
Карим Беллараби
0
Йесил
Самед Йесил
Герта
мин
0
Пердедай
Фанол Пердедай
54
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
90
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
54
0
Нимайер
Петер Нимайер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Рамос
Адриан Рамос
81
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Моралес
Альфредо Моралес
0
Эберт
Патрик Эберт
0
Ронни
Ронни
0
Торун
Тунай Торун
71', 77'
0
Шульц
Нико Шульц
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
63'