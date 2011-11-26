Матч завершен
Герта
Берлин
Ласогга 7
Топрак 18
Ласогга 82
3:3
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Дердийок 24
Дердийок 64
Дердийок 79
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
26 нояб. 2011, 17:30 МСК
26.11.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Миятович
Андре Миятович
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Эберт
Патрик Эберт
60
0
Рукавица
Никита Рукавица
76
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Нимайер
Петер Нимайер
81
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
7'
82'
7', 82'
90
Запасные
0
Аэртс
Майкел Аэртс
0
Франц
Майк Франц
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
0
Торун
Тунай Торун
0
Рамос
Адриан Рамос
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Топрак
Омер Топрак
18'
18'
46
0
Рольфес
Симон Рольфес
59
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
70
0
Сэм
Сидней Сэм
90
0
Дердийок
Эрен Дердийок
24'
64'
79'
24', 64', 79'
90
Запасные
0
Гифер
Фабиан Гифер
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Райнарц
Штефан Райнарц
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг