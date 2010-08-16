Германия - Бавария: 16 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Германия
Виндек
0:4

Германия - Бавария: 16 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
16 авг. 2010, 19:00 МСК
16.08.2010, 19:00 МСК
понедельник
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Предварительный состав

Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
25
Мюллер
Томас Мюллер
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
14
Перишич
Иван Перишич
18
Горецка
Леон Горецка
32
Киммих
Йозуа Киммих
9
Левандовски
Роберт Левандовски
22
Гнабри
Серж Гнабри
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
-
2
Одриосола
Альваро Одриосола
-
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-

События

Матч окончен 0:4
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Новости

Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️
#Бавария
15 февраля, 23:45
# Новости матча
Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46