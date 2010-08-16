Германия

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Результаты
16.08.2010 16 авг. 2010 пн 19:00
Германия
0 : 4
Бавария
16.08.2010 16 авг. 2010 пн 19:00
1/32 финала
Германия
0
Бавария
4
Германия. Кубок , 1/32 финала
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