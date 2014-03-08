Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Чалханоглу 72
1:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Мадлунг 29
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
8 марта 2014, 17:30 МСК
8.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
62
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
72'
72'
90
0
Зуа
Жак Зуа
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Та
Джонатан Та
0
Теше
Роберт Теше
0
Боуи
Уасим Боуи
0
Нафиу
Вальмир Нафиу
0
Штейнманн
Матти Штейнманн
0
Джон
Ола Джон
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Джакпа
Констант Джакпа
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
29'
29'
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Майер
Александер Майер
70
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
76
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
84
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Вайс
Тобиас Вайс
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
0
Хоселу
Хоселу