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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Флум 31
Русс 54
2:2
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Ласогга 45
Янсен 86
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
28 сент. 2013, 19:30 МСК
28.09.2013, 19:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Русс
Марко Русс
54'
54'
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
73
0
Флум
Йоханнес Флум
31'
31'
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
87
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Хоселу
Хоселу
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Та
Джонатан Та
90
0
Янсен
Марсель Янсен
86'
86'
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
75
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
45'
45'
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Собич
Лассе Собич
0
Лам
Жи Гин Лам
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Нафиу
Вальмир Нафиу
0
Руднев
Артем Руднев
0
Зуа
Жак Зуа