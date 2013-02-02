Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:2
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Лакич 22
Лакич 36
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
2 февр. 2013, 20:30 МСК
2.02.2013, 20:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
78
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
46
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
46
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Берг
Маркус Берг
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
86
0
Айхнер
Штефан Айхнер
89
0
Лакич
Срджан Лакич
22'
36'
22', 36'
83
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Русс
Марко Русс
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Ошшен
Оливье Ошшен