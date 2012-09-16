Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Инуи 13
Ошшен 18
Айхнер 53
3:2
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Вестерманн 45
Сон 63
Бундеслига, 3 тур

Бундеслига,

3 тур

Германия
16 сент. 2012, 18:30 МСК
16.09.2012, 18:30 МСК
воскресенье
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
83
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
13'
13'
79
0
Айхнер
Штефан Айхнер
53'
53'
90
0
Ошшен
Оливье Ошшен
18'
18'
90
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
45'
45'
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
33
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Лам
Жи Гин Лам
82
0
Сон
Хын-Мин Сон
63'
63'
90
0
Руднев
Артем Руднев
65
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Сала
Джакопо Сала
0
Берг
Маркус Берг