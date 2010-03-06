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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Маркьонни 32
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Диего 3
Гроссо 69
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
6 марта 2010, 20:00 МСК
6.03.2010, 20:00 МСК
суббота
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
79
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
72
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Варгас
Хуан Варгас
58
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
32'
32'
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Натали
Чезаре Натали
0
Донадель
Марко Донадель
0
Болатти
Марио Болатти
0
Кейррисон
Кейррисон
Ювентус
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Де Челье
Паоло Де Челье
46
0
Зебина
Джонатан Зебина
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
76
0
Трезеге
Давид Трезеге
71
0
Диего
Диего
3'
3'
90
0
Кандрева
Антонио Кандрева
90
Запасные
0
Пинсольо
Карло Пинсольо
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
0
Гроссо
Фабио Гроссо
69'
0
Грыгера
Зденек Грыгера
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро