Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
Гера 14
1:1
( 1 : 3)
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Партизани
Тирана
Хюсинг 40
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
20 июля 2016, 20:30 МСК
20.07.2016, 20:30 МСК
среда
Составы
Ференцварош
мин
-
Бойд
Крис Бойд
90
-
Гера
Золтан Гера
14'
14'
90
77
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
5
Хюсинг
Оливер Хюсинг
40'
40'
90
17
Пинтер
Адам Пинтер
90
16
Леандро
Алмейда Леандро
90
13
Беде
Даниэль Беде
90
Запасные
23
Джуричин
Марко Джуричин
Партизани
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Арапи
Ренато Арапи
90
16
Рамадани
Юльбер Рамадани
90