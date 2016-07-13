Матч завершен
Партизани
Тирана
1:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
Стекеленбург 47
Беде 71
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
13 июля 2016, 21:00 МСК
13.07.2016, 21:00 МСК
среда
Составы
Ференцварош
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
47'
47'
90
-
Бойд
Крис Бойд
90
-
Беде
Даниэль Беде
71'
71'
90
-
Рамирес
Кристиан Рамирес
90