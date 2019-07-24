Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
Бонелло 19
3:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Валлетта
Валлетта
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
24 июля 2019, 21:00 МСК
24.07.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
Ференцварош
мин
8
Ловренчич
Герго Ловренчич
90
14
Харатин
Игорь Харатин
90
90
Дибус
Денеш Дибус
90
33
Двали
Лаша Двали
90
17
Цивич
Элдар Цивич
90
Запасные
99
Гроф
Давид Гроф
88
Исаэль
Исаэль
20
Сигневич
Николай Сигневич
Валлетта
мин
4
Борг
Стив Борг
90
19
Зерафа
Джозеф Зерафа
90
1
Бонелло
Анри Бонелло
19'
19'
90
Запасные
5
Камильери
Райан Камильери