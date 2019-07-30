Матч завершен
Валлетта
Валлетта
1:1
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
30 июля 2019, 21:00 МСК
30.07.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
Валлетта
мин
19
Зерафа
Джозеф Зерафа
90
5
Камильери
Райан Камильери
90
1
Бонелло
Анри Бонелло
90
Ференцварош
мин
8
Ловренчич
Герго Ловренчич
90
14
Харатин
Игорь Харатин
90
90
Дибус
Денеш Дибус
90
33
Двали
Лаша Двали
90
17
Цивич
Элдар Цивич
90
Запасные
99
Гроф
Давид Гроф
97
Варга
Роланд Варга
20
Сигневич
Николай Сигневич