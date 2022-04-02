Факел - Кубань: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Факел
Воронеж
-:-

Факел - Кубань: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Кубань
Краснодар
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
2 апр. 2022, -:- МСК
2.04.2022, -:- МСК
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Предварительный состав

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Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко

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07 июня 2019, 17:54
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Этот сезон РПЛ – величие. Такой конкуренции на старте после перехода на «осень-весна» еще не было
26 августа 2019, 15:40