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Факел VS Томь
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Факел - Томь: 24 июля 2021 смотреть онлайн
Факел
Воронеж
-:-
Факел - Томь: 24 июля 2021 смотреть онлайн
Томь
Томск
ФНЛ, 3 тур
ФНЛ,
3 тур
Россия
24 июля 2021, -:- МСК
24.07.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко
Томь
мин
-
Зуев
Илья Зуев
-
Симонян
Артем Симонян
Главный тренер
Александр Кержаков
Прошлые матчи
20.03.2021
20 марта 2021
сб
11:00
Томь
0 : 3
Факел
20.03.2021
20 марта 2021
сб
11:00
Томь
0
Факел
3
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:00
Факел
0 : 0
Томь
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:00
Факел
0
Томь
0
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
Факел
0 : 0
Томь
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
Факел
0
Томь
0
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
Факел
0 : 0
Томь
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
Факел
0
Томь
0
17.07.2018
17 июля 2018
вт
15:00
Томь
2 : 0
Факел
17.07.2018
17 июля 2018
вт
15:00
Томь
2
Факел
0
02.05.2018
02 мая 2018
ср
16:00
Факел
0 : 1
Томь
02.05.2018
02 мая 2018
ср
16:00
Факел
0
Томь
1
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
Томь
1 : 0
Факел
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
Томь
1
Факел
0
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
12:00
Томь
0 : 0
Факел
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
12:00
Томь
0
Факел
0
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
Факел
1 : 3
Томь
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
Факел
1
Томь
3