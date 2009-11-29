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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Йобо 12
Кейт 80
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
29 нояб. 2009, 16:30 МСК
29.11.2009, 16:30 МСК
воскресенье
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
12'
12'
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
81
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Жо
Жо
67
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Саа
Луи Саа
0
Айегбени
Якубу Айегбени
0
Бакстер
Джозе Бакстер
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
77
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Кейт
Дирк Кейт
80'
80'
90
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
75
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Риера
Альберт Риера
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар