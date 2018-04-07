Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
7 апр. 2018, 14:30 МСК
7.04.2018, 14:30 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
4
Кин
Майкл Кин
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
7
Боласи
Янник Боласи
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
14
Тосун
Дженк Тосун
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
25
Мори
Рамиро Мори
15
Мартина
Куко Мартина
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
19
Ниасс
Умар Ниасс
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
19
Мане
Садио Мане
90
29
Соланке
Доминик Соланке
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
9
Фирмино
Роберто Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен