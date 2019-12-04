Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Ориги 6
Шакири 17
Ориги 31
Мане 45
Вейналдум 90
5:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кин 21
Ришарлисон 45
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
4 дек. 2019, 23:15 МСК
4.12.2019, 23:15 МСК
среда
Составы
Ливерпуль
мин
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90'
90'
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
72
23
Шакири
Джердан Шакири
17'
17'
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
13
Адриан
Адриан
90
10
Мане
Садио Мане
45'
45'
90
27
Ориги
Дивок Ориги
6'
31'
6', 31'
73
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
83
Запасные
62
Келлехер
Куивин Келлехер
12
Гомес
Джо Гомес
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
8
Кейта
Наби Кейта
9
Фирмино
Роберто Фирмино
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
11
Салах
Мохамед Салах
Эвертон
мин
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
21'
21'
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
35
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
60
26
Дэвис
Том Дэвис
72
13
Мина
Йерри Мина
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
45'
45'
90
Запасные
49
Лоссль
Йонас Лоссль
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
20
Бернард
Бернард
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
14
Тосун
Дженк Тосун
27
Кен
Мойзе Кен