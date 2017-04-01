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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 8
Коутиньо 31
Ориги 60
3:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Пеннингтон 28
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
1 апр. 2017, 14:30 МСК
1.04.2017, 14:30 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
23
Джан
Эмре Джан
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
31'
31'
74
11
Фирмино
Роберто Фирмино
90
19
Мане
Садио Мане
8'
8'
57
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
18
Морено
Альберто Морено
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
16
Груйич
Марко Груйич
27
Ориги
Дивок Ориги
60'
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн
Эвертон
мин
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
1
Жоэль
Жоэль
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
38
Пеннингтон
Мэттью Пеннингтон
28'
28'
67
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
82
26
Дэвис
Том Дэвис
66
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
43
Кенни
Джонджо Кенни
18
Бэрри
Гарет Бэрри
9
Коне
Аруна Коне
11
Миральяс
Кевин Миральяс
19
Валенсия
Эннер Валенсия
31
Лукман
Адемола Лукман